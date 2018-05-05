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küme düştü

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Ümraniyespor ile sahasında 3-3 berabere kalan ; ve Grandmedical Manisaspor'un ardından küme düşen üçüncü takım oldu

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018 20:55 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 21:42
Samsunspor küme düştü

Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son haftasında Ümraniyespor ile sahasında 3-3 berabere kalan , küme düşen son takım oldu.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İlker Takpak

Samsunspor: Orhan Erdoğan, Samed Hakan Kılıç, Berat Boz, Ahmet Burak Solakel, Oğuz Gürbulak, Çağrı Ortakaya, Burhan Arman, Kenan Karışık (Dk. 56 Kemal İşlemek), Gökay Iravul (Dk. 87 Furkan Yıldırım), Enes İslam İlkin, Göksu Türkdoğan

Ümraniyespor: Metin Erol (Dk. 89 Hüseyin Yılmaz), Mustafa Çakır, Bulut Kaya, Bahadır Taşdelen, Serdar Özbayraktar, Mehmet Seyfettin Sedef, Drole, Samet Asatekin, Beytullah Ayduvan (Dk. 74 Kerem Az), Emircan Altıntaş, Tarık Tekdal (Dk. 43 Cenk Doğan)

Goller: Dk. 28 ve Dk. 71 (Penaltıdan) Göksu Türkdoğan, Dk. 38 Gökay Iravul (Samsunspor), Dk. 59 Samet Asatekin, Dk. 67 Emircan Altıntaş, Dk. 85 Drole (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Serdar Özbayraktar, Dk. 53 Mustafa Çakır, Dk. 70 Mücahit Albayrak (yedek kulübesinde) (Ümraniyespor), Dk. 81 Samed Hakan Kılıç (Samsunspor)

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Samsunspor küme düştü
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