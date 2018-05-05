Şenol Güneş'in alternatifleri belli oldu! İşte o isimler
Olaylı Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylardan sonra özellikle Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalarla sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağının sinyallerini veren Şenol Güneş'in alternatifleri de belli olmaya başladı! İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 5.5.2018 16:34Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 16:41
Üst üste iki sezon şampiyon olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in yeni sezonda siyah beyazlıların başında olmayacağı iddia ediliyor. Peki böyle bir durumda siyah beyazlı yönetimin listesindeki teknik adamlar kimler? İşte yanıtı...