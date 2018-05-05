Şenol Güneş'in alternatifleri belli oldu! İşte o isimler

Üst üste iki sezon şampiyon olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in yeni sezonda siyah beyazlıların başında olmayacağı iddia ediliyor. Peki böyle bir durumda siyah beyazlı yönetimin listesindeki teknik adamlar kimler? İşte yanıtı...