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'in alternatifleri belli oldu! İşte o isimler

Olaylı Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylardan sonra özellikle Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalarla sezon sonu 'tan ayrılacağının sinyallerini veren 'in alternatifleri de belli olmaya başladı! İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 5.5.2018 16:34 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 16:41
Şenol Güneş'in alternatifleri belli oldu! İşte o isimler

Üst üste iki sezon şampiyon olan 'ın teknik direktörü 'in yeni sezonda siyah beyazlıların başında olmayacağı iddia ediliyor. Peki böyle bir durumda siyah beyazlı yönetimin listesindeki teknik adamlar kimler? İşte yanıtı...

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Şenol Güneş'in alternatifleri belli oldu! İşte o isimler
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