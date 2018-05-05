Son Dakika: Beşiktaş resmen hükmen mağlup oldu!

Türkiye'nin beklediği karar açıklandı! Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan son dakika açıklamasında karşılaşmanın Fenerbahçe lehine 3-0 tecil edildiği resmen açıklandı! Beşiktaş ayrıca gelecek sene Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alamayacak ve bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndan aldığı geliri de iade edecek.

PFDK, Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçına çıkmamasından dolayı hükmen 3-0 mağlup edilmesine, önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına ve Türkiye Kupası gelirlerinin iade edilmesine karar verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kupa maçına çıkmayan Beşiktaş'ın 3-0 hükmen mağlup sayılmasına, Türkiye Kupası'ndan ihraç edilmesine, takip eden sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına ve 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödüllerin iadesine karar verdi.

"BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin; 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle; müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. Maddesi ve FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca;

1- (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

2-TÜRKİYE KUPASI'NDAN İHRAÇ EDİLMESİNE,

3-TAKİP EDEN SEZON TÜRKİYE KUPASI'NA ALINMAMASINA,

4-2017 - 2018 SEZONU TÜRKİYE KUPASI'NIN TİCARİ HAKLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN DAĞITIMINDAN KAYNAKLANAN ÖDÜLLERİN İADESİNE Karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında 57. dakikada çıkan saha olayları nedeniyle derbi yarıda kalmış ve sonrasında TFF'nin aldığı karar doğrultusunda maçın kaldığı yerden yeniden oynatılmasına karar verilmişti. Beşiktaş; bu kararı protesto ederek sahaya çıkmama kararı almıştı. Perşembe akşamı maçın hakemi Mete Kalkavan ve Fenerbahçe takımı maça çıkmış, Beşiktaş karşılaşmaya gelmeyince karşılaşma oynanmamıştı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Aykut Kocaman sahaya çıktı