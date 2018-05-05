Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Bordo mavililer geride kalan 31 haftada topladığı 49 puanla 5. sırada bulunurken 40 puanlı Kasımpaşa ise 9. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Tomas, Okay, Pereira, Novak, Onazi, Kucka, Sosa, Yusuf, Olcay, Burak.
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan, Mensah, Trezeguet, Diagne
LİGDE 18. RANDEVU
Trabzonspor ile Kasımpaşa ligde bugüne dek 17 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçların 8'inden Trabzonspor galibiyetle ayrılırken Kasımpaşa 5 maçta sahadan zaferle ayrıldı. 4 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı.
MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA
Saat: 19.00
Stat: Medical Park
Hakemler: Ümit Öztürk, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem Hanoğlu
Yayın: beIN Sports 1