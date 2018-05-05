Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Bordo mavililer geride kalan 31 haftada topladığı 49 puanla 5. sırada bulunurken 40 puanlı Kasımpaşa ise 9. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Tomas, Okay, Pereira, Novak, Onazi, Kucka, Sosa, Yusuf, Olcay, Burak.

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan, Mensah, Trezeguet, Diagne



LİGDE 18. RANDEVU



Trabzonspor ile Kasımpaşa ligde bugüne dek 17 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçların 8'inden Trabzonspor galibiyetle ayrılırken Kasımpaşa 5 maçta sahadan zaferle ayrıldı. 4 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı.



MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA



Saat: 19.00

Stat: Medical Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem Hanoğlu

Yayın: beIN Sports 1