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, 'yı konuk ediyor

, 'in 32. haftasında 'yı konuk ediyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Giriş Tarihi: 5.5.2018 18:06 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 18:10
Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor

'in 32. haftasında , 'yı konuk ediyor. Bordo mavililer geride kalan 31 haftada topladığı 49 puanla 5. sırada bulunurken 40 puanlı Kasımpaşa ise 9. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Tomas, Okay, Pereira, Novak, Onazi, Kucka, Sosa, Yusuf, Olcay, Burak.

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan, Mensah, Trezeguet, Diagne

LİGDE 18. RANDEVU

spor ile Kasımpaşa ligde bugüne dek 17 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçların 8'inden Trabzonspor galibiyetle ayrılırken Kasımpaşa 5 maçta sahadan zaferle ayrıldı. 4 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Saat: 19.00
Stat: Medical Park
Hakemler: Ümit Öztürk, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem Hanoğlu
Yayın: beIN Sports 1

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Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor
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