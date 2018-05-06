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yoğun bakıma alındı

Emekli teknik direktör beyin kanaması sebebiyle yoğun bakıma alındı. 76 yaşındaki Ferguson'ın bu gece ameliyata alınacağı öğrenildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018 22:10 Güncelleme Tarihi: 6.5.2018 02:02
Alex Ferguson yoğun bakıma alındı

'ın efsane teknik direktörü İskoç , beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İngiltere'nin Manchester United ekibiyle birçok başarıya imza atan 76 yaşındaki Ferguson, beyin kanaması sebebiyle acilen hastaneye götürüldü.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan bu süreç iyi atlatıldı ancak Ferguson'un sağlığına kavuşması için yoğun bakımda kalması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesi İskoçya'da teknik adamlık kariyerinin ardından 1986 yılında Manchester United'ın başına geçen Alex Ferguson, İngiliz ekibiyle 2013 yılına kadar 13 Premier Lig şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

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Alex Ferguson yoğun bakıma alındı
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