Alex Ferguson yoğun bakıma alındı

Manchester United'ın efsane teknik direktörü İskoç Alex Ferguson, beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İngiltere'nin Manchester United ekibiyle birçok başarıya imza atan 76 yaşındaki Ferguson, beyin kanaması sebebiyle acilen hastaneye götürüldü.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan bu süreç iyi atlatıldı ancak Ferguson'un sağlığına kavuşması için yoğun bakımda kalması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesi İskoçya'da teknik adamlık kariyerinin ardından 1986 yılında Manchester United'ın başına geçen Alex Ferguson, İngiliz ekibiyle 2013 yılına kadar 13 Premier Lig şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.