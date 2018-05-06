Aykut Kocaman'dan istifa sinyali

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Bursaspor'u 2-1 yendikleri maçta sarı-lacivertli taraftarları eleştirerek, "Anlaşılmaz bu durumun içinde fazla kalıp kalmamakla ilgili bir değerlendirme yapma gereği duyuyorum. Sözlerim gayet açık." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında aktaran Kocaman, şöyle konuştu:

"Şunu anlamakta zorlanıyorum. Ben bu camiada futbol oynadım. Durumu anlatmak istiyorum sadece. Sow'u çok seviyorum. Buraya gelmesinde çok katkım da olmuştur. Gol atamadığı için inanılmaz üzüldü. O bu kadar üzülürken, bizim oyuncularımız da bu kadar çaba sarf ederken, tribünlerde daha fazla rakip bir oyununun adı sesleniyor. Burada sevgiyi aşan başka bir durum var. İçeride 21 puan kayıp. Bu sezon içerideki puan kayıpları durumumuzu belirledi. Kendi taraftarımızla karşı karşıya gelme durumumuz yok. Hakikaten zor bir durum. Anlaşılmaz bu durumun içinde fazla kalıp kalmamakla ilgili bir değerlendirme yapma gereği duyuyorum. Sözlerim gayet açık."

"BAŞTA ISLIKLANAN, YUHALANAN OYUNCULARIM OLMAK ÜZERE..."

Son iki sezonda Fenerbahçe'nin iç sahada çok fazla puan kaybettiğini de hatırlatan Kocaman, "Kendi mesleğimiz için söylüyorum, beklediğimizin üstünde pek çok sıkıntılarla mücadele ede ede geldik son ana. Kupanın finalisti olduk. Ligde de bir maç fazlayla puan puanayız. Son ana kadar bu oyuncularla yarışın içindeyiz. Zaman zaman ıslıklanan, yuhalanan oyuncularla buralara geldik. Başta ıslıklanan yuhalanan oyuncular olmak üzere hepsini canı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"HAKEMLERİN VERDİĞİ KARARLARDAN ZİYADE VÜCUT DİLLERİNE BAKARIM"

Aykut Kocaman, maçın hakem Fırat Aydınus'un kararlarının maçın sonucunu belirlemediğini savundu.

Bursaspor cephesinin bu yönde iddialarının sorulması üzerine Kocaman, "Katılmıyorum buna. Hakem sonuna kadar iyi götürdü. Sona doğru lehimize birkaç hatanın olduğu gözüküyor. Maçta 25'e yakın şut attık, 7-8'e yakın gol pozisyonumuz vardı. Fırat Aydınus'un kararlarından çok daha önce öne geçebilirdik. Hakemlerin verdiği kararlardan ziyade vücut dillerine bakarım. Vücut dili 1. dakikadan itibaren maçı 'hakem gibi' yöneteceğimdi. İstediğimde bu zaten, lehimize de olsa aleyhimizde de." cevabını verdi.

Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'in ilk yarıda Bursasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'la girdiği mücadeleyle ilgili de görüş belirten Kocaman, "Santim santim izlenince Volkan'ın ayağının önce Yusuf'a sonra topa geldiği gözüküyor. Hakem için zor pozisyon. Tabii ki faul olsa bile kırmızı kart değil. Sarı kart uygulaması mantıklı olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Görevi bırakıp tekrar döndüğü ilk yarıdaki Osmanlıspor maçından sonra çıkışa geçtiklerini aktaran Kocaman, "Her şey, ana hedefi kazanan takıma götürmektir. Kazanan takımı ligin ilk yarısında Osmanlıspor maçından sonra yakaladık. Dönme kararından sonra 21 maçta 49 puan aldık. Epey bir gol attık. Az gol yedik. Kazanan takımı bulmakta biraz geç kaldık gibi gözüküyor." şeklinde konuştu.

Kocaman, Fenerbahçe'ye galibiyete getiren golün pasını veren sol bek Hasan Ali Kaldırım'ı da överek, bütün oyuncularına emekleri için teşekkür etti.