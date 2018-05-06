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’da her yer mavi beyaz

’un Süper Lig Yükselme Grubu’na çıkması kentte büyük bir sevince neden oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.5.2018 11:33
Erzurum’da her yer mavi beyaz

Altınordu maçında rakibiyle 1-1 berabere kalarak Play-off'a yükselen Büyükşehir Belediyespor spor'un elde ettiği başarıya sevinen mavi beyazlı taraftarlar soluğu Cumhuriyet Caddesi ve Havuzbaşı Kent Meydanı'nda aldı.

Mavi beyazlı bayraklarla slogan atan Dadaşlar, meşale yaktı. Cumhuriyet Caddesi'nde oluşan araç konvoyunda Erzurumlular Play-off'a yükselen takımlarını destekleyerek "Bu sevinç yetmez hedef Süper Lig" diyerek tezahüratta bulundu. 'un Play-off'a yükselmesi şehirde gece geç saatlere kadar coşkuyla kutlandı.

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Erzurum’da her yer mavi beyaz
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