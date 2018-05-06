Fatih Terim: Susmamız demek görmüyoruz anlamına gelmemeli

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı ikinci yarıda etkisiz olduklarını belirtti ve şöyle devam etti,

"Ne istatistik ne iyi ne kötü oyun ne de penaltılar... Bunların dışında ikinci yarısında etkisiz bir Galatasaray ama sorumluluğunun bilincinde, ne yapması ve ne alması gerektiğini bilen, bunun için elinden geleni yapan bir takım. Bu atmosferde böyle maçları oynamak kolay değil. İnanıyorum ki Allah bizim yanımızda. O görüyor; bu kadar düzgün, doğru, emek veren bir grubuz. Bir şey konuşmuyoruz, 'neden susuyorsunuz' diyorlar. Susmamız demek, duymuyoruz, bakmıyoruz, görmüyoruz anlamına gelmemeli. Allah'ın adaleti şaşmıyor. Herkesinki şaşıyor, onunki şaşmıyor. Onun için kendi takımımı tebrik ediyorum, oyuncularımı kutluyorum. 3 puan böyle bir durumda müthiş bir iş. Allah nasip ederse son iki haftaya lider giriyoruz, inşallah oradan da lider çıkarız."

Spor Toto Süper Lig'de 69 puanı bulunan Galatasaray en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in 3 puan önünde ligin zirvesinde bulunuyor.