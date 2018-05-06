Hasan Parlakalp “Umarım tiyatrodan memnun kalmışsınızdır”

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakalp Fenerbahçe maçı sonrası, "Umarım tiyatrodan hepiniz memnun kalmışsınızdır" diyerek tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakalp, "Umarım bu tiyatrodan hepiniz memnun kalmışsınızdır. Biz Bursaspor olarak pek memnun kalmadık. Bilgimiz dahilinde olmayan bir tiyatroda yer almak hiç hoşumuza gitmedi" diye konuştu.

"MAÇI 12'YE 11 OYNUYORDUK"

Maçı zaten 12'ye 11 oynadıklarını ifade eden Parlakalp, "Fakat son dakikalarda bir oyuncumuz atılınca 12'ye 10 kalmamız bizi biraz etkiledi. Kusura bakmasınlar ancak öyle etkilendik. Bazıları eğer bir şeylerin hizmetkarı olacaksa futbolun hizmetkarı olsunlar, başka bir olgunun değil. Bu gece bu tiyatrodan memnun kalmadık. Son dakikadaki uzatmayı gördünüz; 9 değil 99 dakika olsa da biz gol yeyinceye kadar bu uzatmanın devam edeceğini zaten biliyorduk. Çocuklar ellerinden geleni yaptı, çok üzgünüz. Sıkıştığı her zaman Bursaspor'un tertemiz şampiyonluğuna laf edenler bu akşam son dakikalarda ayakları titrerken umarım ne kadar büyük bir camiaya ve tertemiz bir şampiyonluğa laf ettiklerinin farkına varmışlardır" ifadelerini kullandı.