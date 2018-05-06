Ivko Gancev: Moussa Sow çok üzüldü

Bursaspor Teknik Sorumlusu Ivko Gancev, Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetin ardından konuştu. Gancev, sahadan 1 puanla ayrılabileceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanında öne geçtiği mücadelede 2-1 mağlup olan Bursaspor'da Teknik Sorumlu Ivko Gancev, karşılaşmanın ardından konuştu. Basın toplantısında soruları yanıtlayan Gancev, takımı tebrik ederek sözlerine başladı. Futbolcuların müthiş mücadele ettiğini söyleyen Gancev, "90 dakika boyunca her şeyi verdiler. Son dakikada yediğimiz golle maçı kaybettik. Mustafa hoca ve bütün ekip, bu takım için çok mutlu ve ümitli. Bugün herkes gördü Bursaspor takımının mücadelesini" dedi. Maçtan sonra hakemle görüşmediklerini, maç içinde hakeme pozisyonu sorduklarını ifade eden Gancev, "Titi'nin pozisyonunu sorduk maç içinde. Titi'ye faul var ama Titi, adama dokunmadan kırmızı kart gördü. İlk yarıda sakatlanan Barış'ın ayağında ezilme var" diye konuştu.

"SOW ÇOK ÜZÜLDÜ"

Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın hakem Fırat Aydınus'la ilgili olarak, "En az 1 puanımızı çaldı" ifadeleri sorulan Ivko Gancev, "Bence başkan haklı. Gerçekten bugün 1 puan alabilirdik ama maalesef olmadı. Ayrımcılık yapmak istemiyoruz. Sow çok üzüldü attığı gol sonrası. Bütün takım iyi mücadele etti" dedi. Sow'un sahada ağlamasıyla ilgili olarak da konuşan Gancev, "Sow çok üzüldü. Bursaspor için savaşıyor. Kimse böyle pozisyonda kalmak istemez. Çok üzgün ve herkes kendisine yardımcı olmaya çalıştı maçtan sonra" açıklamasını yaptı.

Son 2 yılda Bursaspor'daki teknik direktör değişiklikleri sorulan Ivko Gancev, "Bu soruya cevap veremem, bu soruya başkan ve yönetim kurulu cevap verebilir. Biz geleli 4 hafta oldu ve takım bizim istediğimiz gibi savaşıyor. Son dakikaya kadar maçı kazanmak istiyor. Bugün olmadı ama daha önceki 2 maçta oldu" diyerek sözlerini tamamladı.7