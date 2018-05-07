Akhisarspor kupaya odaklanıyor

Lig maratonuna kısa bir ara veren Akhisarspor, 10 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır'da oynanacak finalde Fenerbahçe'yle tarihinde ilk kez kupayı havaya kaldırmak için mücadele verecek. Galatasaray maçından 4 gün sonra bu kez Fenerbahçe'ye rakip olacak yeşil-siyahlı ekip, tarihinin ilk kupa finalinde kupayı havaya kaldırıp ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne ulaşmaya çalışacak.

Final hazırlıklarına ara vermeden başlayan Akhisar'da maçın çarşamba gününden perşembeye alınması üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dünkü mücadele sonrası yaptığı eleştirileri yorumlayan teknik direktör Okan Buruk, "Erteleme isteğinde bulunmadık. Bu Futbol Federasyonu'nun kararıydı. Bizim için de daha iyi oldu. En azından 4 günlük bir dinlenme olacak, yani 3 gün dinleneceğiz, dördüncü gün maçı oynayacağız" dedi.

Yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Eray ve Galatasaray maçında yedek kulübesinde kırmızı kart gören Lukac finalde forma giyemeyecek.

KENDİNİ ATEŞE ATTI

Süper Lig'de 6'ncı sezonunu geçiren Teleset Mobilya Akhisarspor, son dönemdeki kötü performansıyla düşme korkusunu iyice hissetmeye başladı. Sezonun son 2 haftasına 36 puanla düşme hattındaki Osmanlıspor'un 3 puan ve 2 basamak üzerinde giren Akhisar, kupa finalinin ardından kurtuluşunu ilan etmeye çalışacak. Finalden sonra ligde Kayserispor'a konuk olacak yeşil-siyahlılar, sezonu düşme hattındaki rakibi Osmanlıspor'u ağırlayacağı kritik maçla noktalayacak.

SONER İLK KEZ KAÇIRDI

Akhisarspor'da Galatasaray maçının ilk yarısında kullandığı penaltıyı üstten auta atan Soner Aydoğdu, bu sezon ilk kez penaltı kaçırdı. Tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon daha önce ligde kullandığı 4 penaltıyı da gole çevirdi. Atışı kullanmak için Seleznyov'un elinden topu alan futbolcu, kaçan penaltıdan sonra üzüntü yaşadı. Sözleşmesi lig sonunda bitecek Soner'le ilgili 2 ay önce sezon sonunda bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olacağı iddialarının çıkması sosyal medyada taraftarlar arasında tartışma yarattı.