Altınordu’da sözleşme telaşı

Spor Toto 1. Lig'i 7. sırada bitiren ve averajla play-off şansını kaybeden Altınordu'da yönetimi sözleşme telaşı sardı. Takımın önemli oyuncularından Mirkan Aydın, Deniz Vural, Berkay Samancı, Uğur Arslan Kuru, Erdoğan Yeşilyurt ve Murat Uçar'ın sözleşmeleri bu ay sonunda resmen sona erecek. Yönetim, bu sezon ilk 11'in değişmez isimleri olan bu 6 oyuncuyla sözleşme uzatmak için harekete geçti.

MURAT VEDA MI ETTİ?

Geride kalan sezonda 2 bin 781 dakika Altınordu formasını terleterek takımın en istikrarlı oyuncusu olan Murat Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takımda kalmayacak iddialarını güçlendirdi. "Acısıyla, tatlısıyla bir sezonun daha sonuna geldik. Harika günler geçirdiğim takım arkadaşlarıma, hocalarıma, taraftarlara, bütün kulüp personeline, Seyit Mehmet Özkan ve Türk futbolunun geleceği olan Altınordu ailesine teşekkür ederim" ifadelerini kullanan Uçar'ın bu paylaşımı veda mesajı olarak algılandı.



EROĞLU'NUN VAZGEÇİLMEZLERİ

Sözleşmeleri sona erecek olan isimler, bu sezon Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun tam anlamıyla vazgeçilmezleri konumunda yer alıyor. Sezonu 13 golle noktalayan Mirkan Aydın tam 2 bin 406 dakika süre alırken, Uğur Arslan Kuru ise 2 bin 286 dakika İzmir ekibinin formasını terletti. Sezon başında Kasımpaşa'nın kapısından dönen Erdoğan'ın 2 bin 266, Deniz Vural da 2 bin 54 dakika oynadı. Devre arasında takıma katılan Berkay Samancı ise 626 dakika süre aldı.