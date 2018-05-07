Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Aziz Behich, 2018 Dünya Kupası'nda

, 2018 Dünya Kupası'nda

'un sol beki , 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Avustralya'nın aday kadrosuna çağrıldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 12:21
Aziz Behich, 2018 Dünya Kupası'nda

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Fransa, Danimarka ve Peru'yla mücadele edecek Avustralya'nın aday kadrosu açıklandı. Buna göre Teknik Direktör Bert Van Marwijk'in belirlediği 32 kişilik kadroda Bursaspor'un başarılı savunmacısı Aziz Behich de yer aldı.

Aziz, formasıyla bu sezon çıktığı 29 lig maçında 5 gol ve 2 asist kaydetti. Avustralya Milli Takımı'nda ise 19 maça çıkan tecrübeli oyuncunun 2 golü bulunuyor.

Avustralya 9 Haziran'da Macaristan ile Budapeşte'de bir hazırlık maçı oynayacak. Avustralya'nın 32 kişilik aday kadrosu 14 Mayıs'ta 26 kişiye düşürülecek. Daha sonra 3 isim daha kadrodan çıkarılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Aziz Behich, 2018 Dünya Kupası'nda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN