Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ediyor. Geride kalan 31 haftada topladığı 62 puanla ligin 4. sırasında bulunan siyah beyazlılar 44 puanla 8. sırada yer alan Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluk umutlarını canlı tutmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Alvaro Negredo, Pepe ve Caner Erkin Kayserispor karşısında forma giyemeyecekler. Öte yandan geçtiğimiz hafta Galatasaray karşılaşmasında kırmızı kart gören Dusko Tosic cezasını, siyah beyazlı ekibin sahaya çıkmayarak hükmen mağlup sayıldığı Fenerbahçe derbisinde çekti. Ricardo Quaresma ve Tosic, Kayserispor karşısında sarı kart görmeleri halinde ligin 33. haftasında oynanacak Osmanlıspor maçında forma giyemeyecekler.

KAYSERİSPOR'DA 5 OYUNCU SINIRDA

Konuk ekipte sakatlığı devam eden Muammer Yıldırım ve cezalı olan Cristian Sapunaru, Beşiktaş karşısında sahadaki yerlerini alamayacaklar. Öte yandan Silviu Lung, Deniz Türüç, Şamil Cinaz, Stephane Badji ve Tiago Lopez, Beşiktaş karşısında kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında görev alamayacaklar.

SÜPER LİG'DEKİ 26. RANDEVU

Beşiktaş ile Kayserispor bugüne kadar ligde 25 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçların 13'ünden Beşiktaş galip ayrılan taraf olurken, Kayserispor 8 karşılaşmayı kazandı. 4 maç ise beraberlikle tamamlandı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabaka 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 100. MAÇI

Beşiktaş'la geride kalan iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Şenol Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla siyah beyazlı ekibin başında 100. lig maçına çıkıyor. Geride kalan 99 lig maçında 66 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 20 beraberlik alan Güneş; Gordon Milne (213), Ljubisa Spajic (134), Dorde Milic (117) ve Christoph Daum'un (115) ardından Beşiktaş'ın başında 100 lig maçı barajını aşan beşinci teknik direktör olacak.