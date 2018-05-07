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klasını konuşturdu Roma 3 puanı aldı

'nin (Seri A) 36. haftasında deplasmanda Cagliari'yle karşılaşan Roma, milli oyuncu 'in 15. dakikada attığı klas golle rakibini 1-0 mağlup etti ve puanın 73'e çıkartarak 3. sıradaki yerini korudu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 00:35 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 02:14
Cengiz Ünder klasını konuşturdu Roma 3 puanı aldı

'nde (Serie A) Roma konuk olduğu Cagliari'yi 1-0 yendi.

Ligin 36. hafta maçında Cagliari ile Roma, Sardegna Arena'da karşı karşıya geldi.

Başkent ekibi Roma, 15. dakikada milli futbolcu 'in ceza sahası sağ çaprazından önü kapalıyken yerden kalenin ters tarafına düzgün vuruşla topu ağlara göndermesiyle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Ligde Roma adına 7. golüne imza atan Cengiz Ünder, 85. dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla 3. sıradaki Roma puanını 73'e yükseltti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda avantaj sağladı. Cagliari ise 33 puanla 18. sırada kaldı.

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Cengiz Ünder klasını konuşturdu Roma 3 puanı aldı
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