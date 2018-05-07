Erol Bulut: “2 puanımız çalındı”

Göztepe ile golsüz berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, çizgiyi geçen gollerinin verilmediğini iddia ederek, "Kazandık aslında ama 2 puanımız çalındı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile golsüz berabere kalan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, "Bugün muhteşem Göztepe taraftarı önünde ilk yarım saatte yediğimiz baskıdan çıkıp maçı kontrol altına aldık. Kazanmamız gereken maçtı, kazandık aslında ama çalınan 2 puanımız var. Direkten dönen, çizgiden geçen topumuz var. Sahada 3 tane hakem var, onlar kararı öyle veriyorsa onlara sormak lazım. Hakem görüp vermek zorunda. Futbolcum golünü attı ve verilmeyen golümüz var" diye konuştu.