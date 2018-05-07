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Erol Bulut: “2 puanımız çalındı”

Evkur Teknik Direktörü Erol Bulut, 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçının ardından sert açıklamalarda bulundu. Bulut "Kazandık aslında ama 2 puanımız çalındı" dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 22:29
Erol Bulut: “2 puanımız çalındı”

ile golsüz berabere kalan Evkur 'da Teknik Direktör Erol Bulut, çizgiyi geçen gollerinin verilmediğini iddia ederek, "Kazandık aslında ama 2 puanımız çalındı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile golsüz berabere kalan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, "Bugün muhteşem Göztepe taraftarı önünde ilk yarım saatte yediğimiz baskıdan çıkıp maçı kontrol altına aldık. Kazanmamız gereken maçtı, kazandık aslında ama çalınan 2 puanımız var. Direkten dönen, çizgiden geçen topumuz var. Sahada 3 tane hakem var, onlar kararı öyle veriyorsa onlara sormak lazım. Hakem görüp vermek zorunda. Futbolcum golünü attı ve verilmeyen golümüz var" diye konuştu.

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Erol Bulut: “2 puanımız çalındı”
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