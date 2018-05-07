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CANLI | - Evkur

'de Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi veren , Evkur 'u ağırlıyor. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 galibiyet alan Göztepe'nin seyircisi önünde tek amacı galibiyet. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.5.2018 18:47 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 20:03
CANLI | Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor

, 'in 32. haftasında Erol Bulut yönetimindeki Evkur 'u ağırlıyor. Tamer Tuna yönetimindeki ekibi ligde geride kalan 31 haftada topladığı 47 puanla 7. sırada yer alıyor. Konuk ekip ise 39 puanla, ligde 11. sırada.

GÖZTEPE 0 - 0 EVKUR YENİ MALATYASPOR (İLK YARI OYNANIYOR)

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Göztepe deplasmanda 3-2 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Sabri Saroğlu, Wallace Reis, Milos Kosanovic, Leo Schwechlen, Andre Poko, Andre Castro, Axel Ngando, Tayfur Bingol, Halil Akbunar, Nabil Ghilas

Yedekler: Günay Güvenç, Adama Traore, Hakan Çinemre, Rajko Rotman, Selçuk Şahin, Erol Sepil, Muhammed Enes Durmuş, Yoan Gouffran, Demba Ba, Ömer Şişmanoğlu

Evkur Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Issam Chebake, Arturo Mina, Sadık Çiftpınar, Aly Cissokho, Azubuike Okechukwu, Sadio Diallo, Aytaç Kara, Adem Büyük, Eren Tozlu, Khalid Boutaib

Yedekler: Ertaç Özbir, Doria, Berk Yıldız, Rahman Buğra Çağıran, Mustafa Eskihellaç, Nacer Barazite, Issiar Dia, Gilberto

GÖZTEPE'DE GHILAS - NGANDO İKİLİSİ ÖNE ÇIKIYOR

İzmir ekibini son 3 haftada Nabil Ghilas-Axel Ngando ikilisi taşıyor. Ghilas son 3 haftada 4 gol atarken Ngando ise takımına 2 gollük katkıda bulundu.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Saat: 20.00
Stat: Bornova
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
Yayın: beIN Sports 2

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