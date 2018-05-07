CANLI | Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Erol Bulut yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Tamer Tuna yönetimindeki İzmir ekibi ligde geride kalan 31 haftada topladığı 47 puanla 7. sırada yer alıyor. Konuk ekip ise 39 puanla, ligde 11. sırada.
GÖZTEPE 0 - 0 EVKUR YENİ MALATYASPOR (İLK YARI OYNANIYOR)
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Göztepe deplasmanda 3-2 kazanmıştı.
Göztepe: Beto, Sabri Saroğlu, Wallace Reis, Milos Kosanovic, Leo Schwechlen, Andre Poko, Andre Castro, Axel Ngando, Tayfur Bingol, Halil Akbunar, Nabil Ghilas
Yedekler: Günay Güvenç, Adama Traore, Hakan Çinemre, Rajko Rotman, Selçuk Şahin, Erol Sepil, Muhammed Enes Durmuş, Yoan Gouffran, Demba Ba, Ömer Şişmanoğlu
Evkur Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Issam Chebake, Arturo Mina, Sadık Çiftpınar, Aly Cissokho, Azubuike Okechukwu, Sadio Diallo, Aytaç Kara, Adem Büyük, Eren Tozlu, Khalid Boutaib
Yedekler: Ertaç Özbir, Doria, Berk Yıldız, Rahman Buğra Çağıran, Mustafa Eskihellaç, Nacer Barazite, Issiar Dia, Gilberto
GÖZTEPE'DE GHILAS - NGANDO İKİLİSİ ÖNE ÇIKIYOR
İzmir ekibini son 3 haftada Nabil Ghilas-Axel Ngando ikilisi taşıyor. Ghilas son 3 haftada 4 gol atarken Ngando ise takımına 2 gollük katkıda bulundu.
Saat: 20.00
Stat: Bornova
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
Yayın: beIN Sports 2