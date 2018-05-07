Ribery bir yıl daha Bayern Münih'te

Almanya ekibi Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Franck Ribery'nin sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Ribery'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2019'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Bundesliga'da 8 şampiyonluk yaşadığı Bayern Münih formasıyla 247 maça çıkan tecrübeli kanat oyuncusu, 80 gole imza attı.

Bu sezon 32 maçta 6 gol, 6 asistle oynayan Ribery, Bayern Münih ile 2013'te UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları da elde etti.