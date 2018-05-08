Eskişehirspor'dan şok karar!

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Önümüzdeki 7 Haziran'da olağanüstü kongreye gideceklerini açıklayan Halil Ünal, kendilerinin göreve talip olmayacağını söyledi. Ünal şöyle konuştu:

"Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle hepimize heyecan veren bir sezonu geride bıraktık. Kimse yoksa biz varız dedik. Göreve geldiğimizde çok acil çözülmesi gereken işler vardı, puan silmeler kapıdaydı ve bu süreci toparlamak çok zordu. Ancak bu sezon kulübü kapattırmamak bile büyük başarıydı. Bütün yönetime teşekkür ediyorum. Bu kulübü sahipsiz bırakmadık. Transfer yasağından dolayı Eskişehirspor olarak altyapıya daha önem vermek zorunda kaldık. Bu kadar sorunun arasında bir sezonu kapatmış olduk. Sergen Yalçın'a, Yücel İldiz'e, Yılmaz Vural'a, personele, futbolculara da teşekkür ediyorum. Her başarının temelinde birlik beraberlik yatar. Eskişehirspor'un acil sıkıntısı şudur: Transfer tahtası 2014-2015 sezonundan dolayı kapalıdır. Eski futbolcu, teknik direktör ve menajerlere toplam 35 milyon lira verilmezse transfer tahtamızı açamayız. Bu gemiyi, bu fırtınalarda limana yanaştırdık. Eskişehirspor kulübünün geleceğini kurtarmak adına şehirde bir birlik beraberliği olması lazım. Bu takımın geleceğini yavaş yavaş planlamak durumundayız ve yarın biz almak istiyoruz diyen her kim varsa lütfen buyursun gelsin. Eskişehirspor yönetim kurulu olarak kendi aramızda bir istişare yaptık. 7 Haziran'da Eskişehirspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunu yapıyoruz. Biz göreve devam etmek istemiyoruz, isteyen arkadaşlar yapsınlar."