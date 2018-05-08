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- maçında Fair Play'e yakışır görüntüler

U21 Süper Lig’in 32. haftasında İzmir’de oynanan - Evkur maçında sahalarda örneğine az rastlanır görüntüler ortaya çıktı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 14:26 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 14:38
Göztepe - Yeni Malatyaspor maçında Fair Play'e yakışır görüntüler

Müsabakanın 89. dakikasında ev sahibi 'nin 10 numaralı oyuncusu Serkan Bakan'ın önce direğe vurup, sonra kale alanı içerisine düşen şutuna yardımcı hakem gol kararı verince ev sahibi takım Göztepe 1-0 öne geçti. Evkur lu futbolcuların uzun itirazları sonucu hakem kararını değiştirmezken, pozisyonun içerisindeki futbolcu Serkan Bakan fair play örneği sergileyerek hakeme topun çizgiyi geçmediğini söyledi. Ancak müsabakanın hakemi Onur Yayla buna rağmen gol kararını iptal etmedi.

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Göztepe - Yeni Malatyaspor maçında Fair Play'e yakışır görüntüler
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