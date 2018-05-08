Göztepe - Yeni Malatyaspor maçında Fair Play'e yakışır görüntüler

Müsabakanın 89. dakikasında ev sahibi Göztepe'nin 10 numaralı oyuncusu Serkan Bakan'ın önce direğe vurup, sonra kale alanı içerisine düşen şutuna yardımcı hakem gol kararı verince ev sahibi takım Göztepe 1-0 öne geçti. Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcuların uzun itirazları sonucu hakem kararını değiştirmezken, pozisyonun içerisindeki futbolcu Serkan Bakan fair play örneği sergileyerek hakeme topun çizgiyi geçmediğini söyledi. Ancak müsabakanın hakemi Onur Yayla buna rağmen gol kararını iptal etmedi.