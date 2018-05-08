Hasan Çavuşoğlu "Alanyaspor hak ettiği yerde kalacaktır"

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacakları maçtan puan almaya çalışacaklarını ifade ederek, "Önümüzde 2 maçımız kaldı. Bu maçlar sonunda Aytemiz Alanyaspor hak ettiği yerde kalacaktır." dedi.

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Kayseri deplasmanında alınan 3 puan ve Osmanlıspor beraberliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Başkan Çavuşoğlu, çok kritik bir deplasman maçına çıkacaklarını hatırlatarak, ligde kalan 2 maçının önemine değindi. Sivas'a puan ve puanlar almak için gideceklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Önümüzde 2 maçımız kaldı. Bu maçlar sonunda Alanyaspor hak ettiği yerde kalacaktır. Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncumuz cezalı ve Fernandes de sakat. Ancak kadromuz geniş ve o yetenekte futbolcularımız görev aldığında en iyisini yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sivasspor maçında Alanyalılardan destek beklediğini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bundan önce deplasmanda oynadığımız Yeni Malatyaspor ve Kayserispor maçlarında kendimizi eksik hissettik. Birçok kişinin gelmesini bekledik ama gelmediler. Bu defa özellikle siyasi parti temsilcilerini, yöneticilerini ve milletvekili aday adaylarını da görmek istiyoruz. Sonra başkan laf söyledi, demesinler ki söylerim. Buradaki maçlarda boy gösterebilirler ama deplasman maçları da önemli. Kısacası bu hafta Alanyaspor'u kimlerin yalnız bırakıp bırakmayacağını göreceğiz. Biz herkesi bekliyoruz. Zaten taraftarlarımız hazırlıklarını yapıyor.