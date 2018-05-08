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, Bursaspor hazırlıklarına başladı

'in 33. haftasında Bursaspor ile karşılaşacak 'da karşılaşmanın hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla başladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 19:05
Trabzonspor, Bursaspor hazırlıklarına başladı

, 'in 33. haftasında 13 Mayıs Pazar günü Bursaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları süren Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok ve Castillo'nun yanı sıra Burak Yılmaz ile Rodallega katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarın sabah yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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Trabzonspor, Bursaspor hazırlıklarına başladı
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