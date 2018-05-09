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yoğun bakımdan çıktı

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği beyin kanaması sebebiyle yoğun bakıma alınan efsanevi teknik direktör , yoğun bakımdan çıkarıldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 23:06 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 23:08
Alex Ferguson yoğun bakımdan çıktı

Beyin kanaması geçiren İskoç futbol adamı , yoğun bakımdan çıktı.

Kulübünden yapılan açıklamada, cumartesi günü geçirdiği beyin kanamasının ardından ameliyat edilen 76 yaşındaki eski teknik direktörü Ferguson'un yoğun bakıma ihtiyacının kalmadığı ve tedavisine hastanede devam edileceği bildirildi.

İngiliz basını daha önce, Salford Royal Hastanesi'nde tedavisi süren Ferguson'un kendine geldiğini ve sağlığının iyiye gittiğini kaydetmişti.

Ülkesi İskoçya'da teknik adamlık kariyerinin ardından 1986 yılında Manchester United'ın başına geçen Alex Ferguson, İngiliz ekibiyle 2013 yılına kadar 13 Premier Lig şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

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Alex Ferguson yoğun bakımdan çıktı
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