Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alan oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Mariano, tedavisinin ardından sahada kondisyonerler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Serdar Aziz'in tedavisine devam edildi.

Sarı-kırmızılıların bugünkü antrenmanını Karaçay Gençlik Spor Kulübü'nün genç oyuncuları da takip etti.

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.