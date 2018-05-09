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, maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 33. haftasında Evkur ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 13:31
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alan oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Mariano, tedavisinin ardından sahada kondisyonerler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. 'in tedavisine devam edildi.

Sarı-kırmızılıların bugünkü antrenmanını Karaçay Gençlik Spor Kulübü'nün genç oyuncuları da takip etti.

, Evkur karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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