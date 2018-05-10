Akhisarspor'dan tarihi başarı

Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek bu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini 3-2'yle geçen Manisa temsilcisi, 56. Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ GARANTİLEDİ

Teleset Mobilya Akhisarspor, kupayı kazanarak gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.

Manisa temsilcisi, gelecek sezon doğrudan gruplarda mücadele edecek.

FENERBAHÇE'Yİ 3 MAÇTA DA YENDİ

Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi bu sezon oynadığı 3 resmi maçta da mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'deki iki maçı 1-0 ve 3-2'lik skorlarla kazanan Manisa ekibi, rakibine kupada da şans tanımadı.

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde Türkiye Kupası'nı kazanan 9. isim oldu.

Okan Buruk bu kupayı futbolculuk döneminde 5 kez kazanmıştı. Tecrübeli futbol adamı, teknik direktörlük kariyerinde de kupayı kaldırarak tarihe geçti.

FENERBAHÇE 11. FİNALİNİ KAYBETTİ

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 11. kez final kaybetti.

Bu alanda en fazla final kaybeden takım olan sarı-lacivertliler, 17 finalden sadece 6'sını kazanabildi.

KUPA HASRETİ DEVAM ETTİ

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kupa hasreti bu finalde de dinmedi.

Son kupasını 25 Ağustos 2014'te TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı penaltılarla yenerek alan sarı-lacivertliler, yaklaşık 4 yıldır müzesine kupa götüremiyor.

AYKUT KOCAMAN İLK KEZ FİNAL KAYBETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türkiye Kupası'nda ilk kez final kaybetti.

Kocaman, kariyerinde bu kupada oynadığı ilk 3 finali de kazanma başarısı göstermişti. Efsane teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ve Gündüz Kılıç'la kupayı en fazla kazanan teknik direktör unvanına sahip olan Kocaman, bu kez finali kaybetme üzüntüsü yaşadı.

18 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 maç sonra kupa kaybetti.

Sarı-lacivertliler, bu maça kadar kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Fenerbahçe, daha sonraki 18 maçta biri hükmen olmak üzere 13 galibiyet, 5 beraberlik yaşamıştı.

Teleset Mobilya Akhisarspor, sarı-lacivertlilerin bu unvanını da sonlandırmış oldu.