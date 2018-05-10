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'ta maçı hazırlıkları başladı

'in 33. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak 'ta karşılaşmanın hazırlıkları bu akşam yapılan antrenmanla başladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 20:22
Beşiktaş'ta Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı

, 'in 33. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş'ta Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı
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