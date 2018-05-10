CANLI | Akhisarspor - Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası final maçı: Akhisarspor - Fenerbahçe atv'den canlı izleyin!

Ziraat Türkiye Kupası final maçında TM Akhisarspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Yeni Diyarbakır Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. atv ekranlarından canlı yayınlanacak olan maç saat 20:30'da başlayacak. Maçla ilgili tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

(Muhtemel) AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Mustafa, Caner, Kadir, Larsson, Sissoko, Soner, Barbosa, Muğdat

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Roman, Hasan Ali, Alper, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Soldado