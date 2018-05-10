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CANLI | Akhisarspor -

ve Akhisarspor, final maçında karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 10.5.2018 19:18 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 19:25
CANLI | Akhisarspor - Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası final maçı: Akhisarspor - Fenerbahçe atv'den canlı izleyin!

final maçında TM Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor.

Yeni Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmada hakem düdük çalacak. atv ekranlarından canlı yayınlanacak olan maç saat 20:30'da başlayacak. Maçla ilgili tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

(Muhtemel) AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Mustafa, Caner, Kadir, Larsson, Sissoko, Soner, Barbosa, Muğdat

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Roman, Hasan Ali, Alper, , Josef, Aatif, Giuliano,

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