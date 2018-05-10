Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ege'nin şirin kasabaları arasında yer alan Akhisar, tarihi bir başarıya elde ederek tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarına katılmayı hedefliyor. Okan Buruk yönetimindeki Teleset Mobilya Akhisarspor eğer Fenerbahçe'yi mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olursa ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Fenerbahçe ise ligde şampiyonluk yarışını sürdürürken aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmek istiyor. Öte yandan Teleset Mobilya Akhisarspor'a yıldız oyuncusundan kötü haber geldi...