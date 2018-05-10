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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

finalinde ile , Diyarbakır'da kozlarını paylaşacak. Türk futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, yarı finalde Beşiktaş'ı eleyerek; Teleset Mobilya Akhisarspor ise Galatasaray'ı eleyerek finale yükselmişti. Peki Fenerbahçe Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 10.5.2018 11:30
Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ege'nin şirin kasabaları arasında yer alan Akhisar, tarihi bir başarıya elde ederek tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarına katılmayı hedefliyor. Okan Buruk yönetimindeki Teleset Mobilya eğer 'yi mağlup edip 'nın sahibi olursa ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Fenerbahçe ise ligde şampiyonluk yarışını sürdürürken aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmek istiyor. Öte yandan Teleset Mobilya Akhisarspor'a yıldız oyuncusundan kötü haber geldi...

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Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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