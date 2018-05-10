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'un

Final karşılaşmasında , milli oyuncu 'nun forma giydiği 'ı 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Torino ekibine kupayı getiren goller Medhi Benatia (2), Douglas Costa ve Nikola Kalinic'den (k.k.) geldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 00:10 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 02:44
İtalya Kupası Juventus'un

'nın final maçında , 'ı 4-0 yenerek şampiyon oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda Antonio Damato'nun hakemliğinde oynanan İtalya Kupası final maçı, 4-0 Juventus'un galibiyetiyle sona erdi.

İlk yarının golsüz tamamlandığı maçta, eşitliği ikinci yarıda Medhi Benatia'nın 56. dakikadaki golüyle Juventus bozdu.

Daha sonra Douglas Costa'nın 61. dakikadaki golüyle skoru 2-0 yapan Juventus, Medhi Benatia'nın 64. dakikada attığı ikinci golle durumu 3-0 yaptı.

Maç, Milan'da oynayan Nikola Kalinic'in 76. dakikada kendi kalesine attığı golle, 4-0 Juventus'un galibiyetiyle sona erdi.

Bu arada Milan'da forma giyen milli futbolcu , maç boyunca sahada bulundu.

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