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açıkladı: 'a 16 maç ceza!

, maçında yardımcı hakeme yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören 'a 16 maç men cezası verdi

Giriş Tarihi: 10.5.2018 17:43 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 17:49
PFDK açıkladı: Arda Turan'a 16 maç ceza!
açıkladı: 'a 16 maç ceza!

(PFDK), li futbolcu Arda Turan'a 16 maçtan men ve 39 bin TL para cezası verdi.

PFDK ayrıca aynı maçta kırmızı kart gören Medipol Başakşehirli futbolcu Marcio Mossoro'ya da 4 maç men ve 26 bin TL para cezası verildi.

İŞTE PFDK'NIN ARDA TURAN CEZA AÇIKLAMASI

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ sporcusu ARDA TURAN'ın, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 10 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 16 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,"

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PFDK açıkladı: Arda Turan'a 16 maç ceza!
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