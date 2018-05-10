PFDK cezaları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe çeşitli cezalar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada Beşiktaş'a, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 150 bin lira para cezası ile iç saha maçlarında tribünlerinin bir bölümü için elektronik bilet bloke cezası verdiği belirtildi.

PFDK'nin, aynı haftada Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 75 bin lira para cezası uyguladığı bildirildi. Ayrıca aynı karşılaşmada Fenerbahçe Kulübü görevlisi Fatih Yıldız'a rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası verildi.

Kurulun, Aytemiz Alanyaspor'a, Osmanlıspor karşılaşmasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 9 bin lira, Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı müsabakada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de Demir Grup Sivasspor'a 45 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Trabzonspor'a, Kasımpaşa maçında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12 bin lira para cezası kesen kurulun, aynı müsabakada bordo-mavili futbolcular Tomas Hubocan ve Okay Yokuşlu'ya müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

PFDK'nin, Teleset Mobilya Akhisarspor oyuncusu Milan Lukac'ı, Galatasaray maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para, hakeme yönelik hakareti nedeniyle de 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira olmak üzere toplamda 4 maçtan men ve 26 bin lira para cezasına çarptırdığı belirtildi.

Kurulun, Bursaspor'a, Fenerbahçe maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı. PFDK, bu karşılaşmada Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'e, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası verdiği ifade edildi.

Aynı maçta Bursaspor futbolcularından Kubilay Kanatsızkuş'a, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 4 maç men ve 17 bin 300 lira para cezası, Titi'ye ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 müsabakadan men cezası uygulandı.

Ayrıca, Bursaspor Kulübü idarecisi Ömer Hasan Parlakay'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin lira, kulüp görevlisi Altuğ Günaydın'ın ise müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Öte yandan PFDK, Spor Toto 1. Lig ekipleri MKE Ankaragücü ile Gaziantepspor'a çeşitli cezalar uyguladı.