TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - AFJET Afyonspor: 1

TFF 2'nci Lig Play-Off Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Sivas Belediyespor sahasında Afjet Afyonspor' ile 1-1 berabere kaldı.
56'ncı dakikada Afjet Afyonspor'da orta sahada kaptırılan topta top Sinan'ın önünde kaldı. Sinan'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.
87'nci dakikada hızlı gelişen Sivas Belediyespor atağında topu alan Tunay'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş az farkla auta gitti.
88'inci dakikada Nazmi'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Oltan topu ağlara gönderdi: 1-1.
Stat: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Deniz Caner Özaral xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Sivas Belediyespor: Serkan xx, Tunay xx, Uğur xx, Nuri Melih xx, Feyyaz xx, Hüseyin xx, Samet xx (İlker dk. 77 x) Seyid Ahmet xx, Ahmet Arı x (Niyazi dk. 53 x) Ozan xx (Eren dk. 90 ?) Sinan xx
AFJET Afyonspor: Bekir xx, Türker xx, Bayram xx, Yasin xx, Nazmi xx, Ali Kılıç xx (Timuçin dk. 75 x) İsmet xx, Aykut xx (Tuğay dk. 61 x), Ersel xx, Oltan xx (Samet dk. 90 ?) Erdi x
Goller: Sinan (dk. 56) (Sivas Belediyespor), (Oltan dk. 88) (AFJET Afyonspor)
Kırmızı kartlar: Uğur (dk. 90) (Sivas Belediyespor) Erdi (dk. 89) (AFJET Afyonspor)
Sarı kartlar: Sinan, Ahmet Arı, Hüseyin (Sivas Belediyespor), Yasin (AFJET Afyonspor)