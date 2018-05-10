TFF ve Spor Toto sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Futbol Federasyonu ile Spor Toto İdaresi arasında yapılan gelecek sezonun sponsorluk anlaşması imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu katıldı. İmza töreni öncesi bir konuşma yapan Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, isim hakkıyla ilgili sözleşmeyi imzalayacaklarını belirterek, "1.5 yıllığına hem Süper Lig, hem 1'inci Lig, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig olarak anılacak. Spor Toto teşkilatı olarak zaten son 7 yıldır 7 sezonluk isim hakkına sahibiz. Bu yıl da bunu, bu imzayla birlikte devam ettirdiğimizi kayıt altına alıyoruz. Yeni bir başlangıç olarak 1'inci Lig'in isim hakkının da sahibi olarak Spor Toto teşkilatını başlatıyoruz" dedi.

İmza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Türk sporuna ve Türk futboluna önemli bir eser kazandırdıklarını belirterek, "Ziraat Türkiye Kupası finali burada oynanıyor. TOKİ, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte, Diyarbakır Stadı'nın inşaatını tamamlamış oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'na, başkana ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Gerçekten burada hem güzel bir atmosferin oluşmasına vesile oldular, hem de bizim hep söylediğimiz 'Sporun gücü terörü yenecektir' ve 'Sporun gücü uyuşturucuyu yenecektir' çalışmalarımıza bir katkı sundular. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk sporuna, spor tesislerine yaptığı yatırımları destekleyebiliyoruz. İnşallah hep beraber güzel bir final izleyeceğiz. Bugün de Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 1.5 sezon için Türkiye liglerinin isim sponsorluğu için imzasını atacak. Bu kaynaklar Türk sporu, Türk futbolu için harcanacak" dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gelecek sezonun sponsorluk anlaşmasını imzaladı. İmzaların atılmasının ardından konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye'ye kazandıracaklarını belirterek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, zat-ı alinizin ve tabii ki halkımızın desteğini sonuna kadar arkamızda hissediyoruz. Ben öncelikle adaylık dosyası hazırlama sürecinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve zat-ı alinizin verdiği desteğe teşekkür etmek istiyorum. Türk futbolu her geçen gün daha ileriye gidiyor. Sizler sayesinde de daha ilerilere gideceğiz inşallah" diye konuştu.