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U18'lerin Akdeniz Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu

İspanya'nın Tarragona kentinde 22 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek 'nın grup maçlarındaki rakipleri belli oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 17:10 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 17:27
U18'lerin Akdeniz Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın C Grubu'nda Fransa, Yunanistan ve Bosna Hersek ile mücadele edeceği belirtildi.

Milliler, 22 Haziran'da Fransa, 24 Haziran'da Yunanistan, 26 Haziran'da ise Bosna Hersek ile karşılaşacak.

Organizasyonda A Grubu, İspanya, Cezayir ve Makedonya, B Grubu ise Fas, İtalya ve Libya'dan oluştu.

C Grubu'nu ilk iki sırada bitiren takımlar yarı finale yükselecek. Üçer takımın yer aldığı A ve B gruplarında ise lider olan takımlar yarı final biletini alacak.

Yarı final maçları 28 Haziran'da, final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 30 Haziran'da oynanacak.

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U18'lerin Akdeniz Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu
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