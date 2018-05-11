ABD, Meksika ve Kanada futbol federasyonlarından TFF'ye ziyaret

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliğine ortak aday olan ABD, Meksika ve Kanada'nın futbol federasyonu başkanlarının, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile bir araya geldiği bildirildi.

ABD Futbol Federasyonu Başkanı Carlos Cordeiro, Meksika Futbol Federasyonu Başkanı Decio de Maria ile Kanada Futbol Federasyonu Başkanı Steve Reed'in gerçekleştirdiği ziyarette, Yardımcı'nın yanı sıra TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, yönetim kurulu üyesi Alaattin Aykaç ve genel sekreter Kadir Kardaş'ın da hazır bulunduğu kaydedildi.

Dünya futbolundaki konuların ele alındığı görüşmede konuk federasyon başkanlarının, 2026 FIFA Dünya Kupası adaylık çalışmaları hakkında bilgi verdikleri ifade edildi. Servet Yardımcı'nın da Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adaylığı ile ilgili 3 ülkenin federasyon başkanını bilgilendirdiği ifade edildi.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni gezen ve beğenilerini dile getiren federasyon başkanlarına, Servet Yardımcı tarafından milli takım formasının hediye edildiği belirtildi.