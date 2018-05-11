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'de 33. haftanın açılış karşılaşmasında şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden , 'un konuğu oluyor. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.5.2018 18:42 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 20:09
CANLI | Antalyaspor - Medipol Başakşehir

, 'in 33. haftasınAntalyalyaspor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli 2 puanı evinde bırakan Başakşehir'de tek seçenek galibiyet.

ANTALYASPOR 0 - 0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

Antalyaspor: Ruud Boffin - Nazım Sangare, Johan Djourou, Diego Angelo, Ondrej Celustka - William Vainqueur, Yekta Kurtuluş - Maicon, Emre Güral, Milan Jevtovic; Souleymane Doukara

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan - Junior Caiçara, Manuel Da Costa, Alexandru Epureanu, Gael Clicy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Riad Bajic, Eljero Elia - Emmanuel Adebayor

BAŞAKŞEHİR'DE ÖNEMLİ EKSİKLER

Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir'de Marcio Mossoro, Arda Turan ve İrfan Can Kahveci cezaları sebebiyle karşısında forma giyemeyecekler.

ÜÇ OYUNCU SINIRDA

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Junior Caicara ve Kerim Frei, Antalyaspor karşısında kart görmeleri halinde ligin 34. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecekler.

İşte 2018-2019 sezonu formaları...

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