CANLI | Antalyaspor - Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasınAntalyalyaspor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli 2 puanı evinde bırakan Başakşehir'de tek seçenek galibiyet.
ANTALYASPOR 0 - 0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR (İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER
Antalyaspor: Ruud Boffin - Nazım Sangare, Johan Djourou, Diego Angelo, Ondrej Celustka - William Vainqueur, Yekta Kurtuluş - Maicon, Emre Güral, Milan Jevtovic; Souleymane Doukara
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan - Junior Caiçara, Manuel Da Costa, Alexandru Epureanu, Gael Clicy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Riad Bajic, Eljero Elia - Emmanuel Adebayor
BAŞAKŞEHİR'DE ÖNEMLİ EKSİKLER
Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir'de Marcio Mossoro, Arda Turan ve İrfan Can Kahveci cezaları sebebiyle Antalyaspor karşısında forma giyemeyecekler.
ÜÇ OYUNCU SINIRDA
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Junior Caicara ve Kerim Frei, Antalyaspor karşısında kart görmeleri halinde ligin 34. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecekler.