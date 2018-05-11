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play-off yarı final karşılaşmasında , 'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 11.5.2018 21:31 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 21:32
CANLI | Gazişehir Gaziantep FK - Boluspor

Gazişehir spor FK, play-off yarı final ilk maçında 'u konuk ediyor. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetiyor. Rövanş karşılaşması 15 Mayıs Salı günü oynanacak.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 0 - 0 BOLUSPOR (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, İsmail, Uğur, Ahmet, Tugay, Jefferson, Gökhan, Mehmet Erdem, Segbefia, Del Valle, Özgür can Özcan
Yedekler: Necati, Murat, Serdar, Yasin, Webo, Sami, Muhammed, Okan, Özgür Özkaya, Sinan

Boluspor: Gökhan, Furkan, Arapi, Diarra, Cengiz, İshak, Yusuf Emre, Akabueze, Sefa, Mustafa, Poepon
Yedekler: Ertuğrul, Göksu, Caner, Alim, Burak, Özgür, Andre Santos, Guido Koçer, Melih, İrfan

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