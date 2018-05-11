CANLI | Gazişehir Gaziantep FK - Boluspor

Gazişehir Gaziantepspor FK, Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Boluspor'u konuk ediyor. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetiyor. Rövanş karşılaşması 15 Mayıs Salı günü oynanacak.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 0 - 0 BOLUSPOR (İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, İsmail, Uğur, Ahmet, Tugay, Jefferson, Gökhan, Mehmet Erdem, Segbefia, Del Valle, Özgür can Özcan
Yedekler: Necati, Murat, Serdar, Yasin, Webo, Sami, Muhammed, Okan, Özgür Özkaya, Sinan
Boluspor: Gökhan, Furkan, Arapi, Diarra, Cengiz, İshak, Yusuf Emre, Akabueze, Sefa, Mustafa, Poepon
Yedekler: Ertuğrul, Göksu, Caner, Alim, Burak, Özgür, Andre Santos, Guido Koçer, Melih, İrfan