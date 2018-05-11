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, karşısında

'de 33. haftanın açılış karşılaşmasında şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden , 'un konuğu oluyor.

Giriş Tarihi: 11.5.2018 18:42
Medipol Başakşehir, Antalyaspor karşısında

, 'in 33. haftasınAntalyalyaspor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli 2 puan kaybı yaşayan Başakşehir'de tek seçenek galibiyet.

BAŞAKŞEHİR'DE ÖNEMLİ EKSİKLER

Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir'de Marcio Mossoro, Arda Turan ve İrfan Can Kahveci cezaları sebebiyle karşısında forma giyemeyecekler.

ÜÇ OYUNCU SINIRDA

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Junior Caicara ve Kerim Frei, Antalyaspor karşısında kart görmeleri halinde ligin 34. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecekler.

İşte 2018-2019 sezonu formaları...

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