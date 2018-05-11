Medipol Başakşehir, Antalyaspor karşısında

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasınAntalyalyaspor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli 2 puan kaybı yaşayan Başakşehir'de tek seçenek galibiyet.
BAŞAKŞEHİR'DE ÖNEMLİ EKSİKLER
Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir'de Marcio Mossoro, Arda Turan ve İrfan Can Kahveci cezaları sebebiyle Antalyaspor karşısında forma giyemeyecekler.
ÜÇ OYUNCU SINIRDA
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Junior Caicara ve Kerim Frei, Antalyaspor karşısında kart görmeleri halinde ligin 34. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecekler.