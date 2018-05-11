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Mütevazı Akhisarspor, kupaya uzandı

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren , 'nı kazanarak bir ilke imza attı. Akhisarsporlu , kupadaki tüm maçlarda forma giydi. Bu sezon 'yi 3 resmi maçta da mağlup etmeyi başaran Ege temsilcisi, ligde Fenerbahçe'yi yendikten sonra 8 müsabakada galibiyet alamadı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 12:04
Mütevazı Akhisarspor, kupaya uzandı

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren , Ziraat finalinde 'yi 3-2 yenerek önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'ı eledikten sonra dün Diyarbakır'da karşılaştığı Fenerbahçe'yi de saf dışı bırakarak tarihinde ilki başaran Akhisarspor, kupayı müzesine götüren 15. takım oldu.

Altay ve Göztepe'den sonra kupayı kaldıran üçüncü Ege temsilcisi unvanını alan Teleset Mobilya Akhisarspor, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. Yeşil-siyahlı ekip ayrıca, 2017-2018 sezonu Süper Lig şampiyonu ile de TFF Süper Kupa müsabakasına çıkacak.

KUPA ANADOLU'DA KALDI

Geçen sezon Atiker Konyaspor'un kazandığı kupanın ardından sürpriz bir sonuca imza atan Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'ye geçit vermedi.

Kupada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dışında mutlu sona ulaşan takım sayısı 11'e çıktı.

KADRO DEĞERİNDE 15. SIRADA

Süper Lig'de 6. yılını geçiren ve mütevazı kadrolarla başarılı sonuçlar alan yeşil-siyahlı ekip, kalıcı olmak için mücadelesini sürdürüyor.

Teleset Mobilya Akhisarspor, Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerine göre Süper Lig'de kadro değerleri sıralamasında 15. durumda bulunuyor.

SIRA LİGDE

Ligde geride kalan 32 haftada 36 puanla düşme hattındaki Osmanlıspor'un 3 puan önünde averajla 14. sırada bulunan yeşil-siyahlı ekip, kalan 2 hafta kritik maçlara çıkacak.

Bu hafta 14 Mayıs Pazartesi günü Kayserispor'a konuk olacak Akhisarspor, son hafta ise Osmanlıspor'u ağırlayacak.

33. haftada alınacak sonuçlara göre son haftadaki Osmanlıspor maçı iki takım için de lige tutunma mücadelesi olabilir. Ligde en son Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Teleset Mobilya Akhisarspor, daha sonra çıktığı 8 maçta galibiyet alamadı.

Bu sezon ligde 2 maçta da Fenerbahçe'yi mağlup eden Ege temsilcisi, kupa galibiyetiyle sarı-lacivertli ekip karşısında 3 resmi maçını da kazanmış oldu.

Kupayı yüzde 60 galibiyet oranıyla tamamlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde ise galibiyet oranında yüzde 28,13'te kaldı.

OKAN BURUK'TAN İLK

Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez kupayı kazanan , daha önce Elazığspor, Gaziantepspor ve Göztepe'nin başında Türkiye Kupası maçlarına çıkmıştı.

Okan Buruk, teknik direktör olarak çıktığı 36 Türkiye Kupası maçında 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

MUĞDAT ÇELİK TÜM MAÇLARDA SAHADA

Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu müsabakalarda 21 gol atıp, kalesinde 9 gol gördü.

Akhisarspor, final maçına bu sezon kupadaki en golcü isimler cezalı ve ara transfer döneminde Elazığspor'a kiralanan 'dan yoksun çıktı. Bu oyuncuların dörder golü bulunuyordu.

Kupadaki 10 maçta da forma şansı bulan , toplam 816 dakika sahada kaldı. Muğdat'ı, kaleci , ve izledi.

Bu sezon 25 oyuncunun forma giydiği yeşil-siyahlı ekipte futbolcuların kupa performansı şöyle:

FutbolcuMaçİlk 11Süre (Dk)Gol
Abdoulwahid Sissoko855631
Alperen Babacan443601
Aykut Çeviker76486
Bilal Kısa3168
Bora Körk22180
Caner Osmanpaşa97606
Daniel Larsson31132
Dany Nounkeu32219
Eray Ataseven876052
Fatih Öztürk88720
Helder Barbosa754982
Ioan Hora443604
Kadir Keleş54352
Marvin Emnes22180
Miguel Lopes775401
Muğdat Çelik10108163
Mustafa Yumlu66495
Olcan Adın543301
Onur Ayık63304
Orhan Taşdelen53316
Ömer Bayram76565
Paulo Henrique32199
Serginho42188
Soner Aydoğdu744791
Yevgen Seleznov553394

Not: Ankara Demirsporlu Burak Öksüz'ün kendi kalesine attığı 1 gol bulunmaktadır.

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