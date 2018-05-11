Stuttgart'ın çehresini değiştiren teknik adam: Tayfun Korkut

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart, teknik direktör Tayfun Korkut yönetiminde elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Lige beklenen başlangıcı yapamayan Stuttgart, son haftalarda üst üste topladığı puanlarla Avrupa kupaları için mücadele edebilecek pozisyona geldi.

Sezonun ilk 20 haftasında sadece 20 puan toplayabilen ve 14'üncü sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, Türk teknik adam yönetiminde çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar alarak üst sıralara tırmandı.

TAKIMA 4 MAÇLIK SERİYLE NEFES ALDIRDI

Tayfun Korkut, Alman teknik direktör Hannes Wolf'un görevine son verilmesinin ardından ocak ayının sonlarına doğru başına geçtiği Stuttgart ile 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Türk teknik adamın ilk lig maçında Wolfsburg ile 1-1 berabere kalan, bu beraberliğin ardından 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Stuttgart, sırasıyla Borussia Mönchengladbach, Augsburg ve Eintracht Frankfurt'u 1-0, Köln'ü ise 3-2 mağlup ederek ligde nefes aldı.

Daha sonra Leipzig ile 0-0, Hamburg ve Hannover 96 ile 1-1 berabere kalan Stuttgart, Freiburg'u ise 2-1 mağlup etmeyi başardı.

TEK YENİLGİ YAŞADI

Stuttgart, 44 yaşındaki Tayfun Korkut'un göreve gelmesinin ardından sadece bir kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde 13 maça çıkan Stuttgart, tek yenilgisini Borussia Dortmund deplasmanında 3-0'lık skorla yaşadı.

SON ÜÇ MAÇINI KAZANDI

Ligde son 3 maçını da kazanan Tayfun Korkut yönetimindeki Stuttgart, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabilmek için hesap yapmaya başladı.

Son 3 haftada Werder Bremen ve Hoffenheim'ı 2-0 yenen kırmızı-beyazlılar, Bayer Leverkusen'i de 1-0 mağlup etti.

Stuttgart, sıralamada üstünde yer alan Leipzig ve Eintracht Frankfurt'un da üst üste yaşadığı puan kayıpları sayesinde UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilme umudunu son haftaya taşıdı.

AVRUPA KUPALARI İÇİN ŞAMPİYONU YENMESİ GEREK

Stuttgart'ın gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmesi için şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden Bayern Münih'i deplasmanda yenmesi gerekiyor.

Bundesliga'nın son haftasında yarın en zorlu sınavını verecek Tayfun Korkut'un öğrencileri, bu sezon ligde evinde hiç kaybetmeyen Bayern Münih'e ilk mağlubiyetini tattırmaya çalışacak.

Münih ekibini yendiği takdirde 51 puana çıkacak lig 8'incisi Stuttgart'ın 6'ncı olup Avrupa Ligi bileti alması için 50 puanlı Leipzig ile 49 puana sahip Eintracht Frankfurt'un da puan kaybetmesi gerekecek.

Bayern Münih'in Eintracht Frankfurt'u yenip Almanya Kupası'nı kazanması halinde lig 7'ncisi de Avrupa Ligi'ne katılacağı için Stuttgart'a bu kez rakiplerinden birinin puan kaybetmesi yeterli olacak.

Eksi 3 averaja sahip Stuttgart, son maçında Bayern Münih ile berabere kaldığı takdirde ise artı bir averajlı Eintracht Frankfurt'un 5 farklı yenilmesini bekleyecek.

Stuttgart'ın iki rakibinin de deplasmana çıkacağı son hafta, Leipzig ile Hertha Berlin, Eintracht Frankfurt ile Schalke 04 karşılaşacak.

ANTRENÖRLÜK HAYATINA AVRUPA TAKIMLARINDA BAŞLADI

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, İspanya'da ise Real Sociedad ve Espanyol gibi önemli takımlarda forma giyen Tayfun Korkut, teknik direktörlük döneminde de istikrarlı performansını tekrarladı.

Real Sociedad, Hoffenheim ve Stuttgart'ta altyapı takımlarını çalıştırmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük yaparak tecrübe kazanan Tayfun Korkut, ilk teknik direktörlük deneyimini Ocak 2014 ile Nisan 2015 arasında Hannover 96'da yaşadı.

BUNDESLİGA'DA GÖREV ALAN İKİNCİ TÜRK TEKNİK ADAM

Özcan Arkoç'un ardından Bundesliga'da takım çalıştıran ikinci Türk teknik adam konumundaki Tayfun Korkut, Hannover 96'da ilk sezonunda ligi 10'uncu sırada tamamladı.

Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, İspanyolca ve Almanca dillerini konuşabilen Tayfun Korkut, Hannover 96'daki başarılı performansının ardından Bundesliga ekiplerinin tercih ettiği teknik adamlar arasında ilk sıralarda yer aldı.

Kaiserslautern ve Bayer Leverkusen gibi Almanya'nın köklü kulüplerinde görev alan Türk çalıştırıcı, oyuncularla kolay iletişim kurabilmesi ve başarılı taktikleriyle Bundesliga'nın deneyimli teknik adamları arasına adını yazdırdı.

STUTTGART'TA TANIDIK İSİMLER BULUNUYOR

Tayfun Korkut'un takımı Stuttgart'ta bu sezon yolu Türkiye'den geçen isimler de forma giyiyor.

Geçmiş yıllarda Beşiktaş'ta görev yapan Alman Mario Gomez ve Andreas Beck'in yanı sıra bir dönem Galatasaray'da oynayan Arjantinli Emiliano Insua, Stuttgart'ta top koşturuyor.

Ayrıca Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen 20 yaşındaki Berkay Özcan da Stuttgart'ta görev alıyor.

GOMEZ, TAYFUN KORKUT'UN GELİŞİYLE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Alman futbolunun en golcü isimlerinden Mario Gomez, bu sezon Stuttgart'ın en skorer ismi olarak göze çarpıyor.

Sezona Wolfsburg formasıyla başlayan Gomez, ilk 17 haftada sadece bir gol atabildi.

İkinci devre Stuttgart'a transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, Tayfun Korkut'un göreve geldiği 21. haftada takımı adına ilk golünü kaydetti.

Tayfun Korkut'un gelişiyle yükselişe geçen Gomez, attığı 8 golle Stuttgart'ın yükselişinde kilit rol oynadı.