Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > "Trezeguet transferi yüzde 90 bitti"

"Trezeguet transferi yüzde 90 bitti"

Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Mısırlı futbolcu Trezeguet’in bonservisinin alınmasının yüzde 90 oranında bittiğini söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 13:54 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 13:55
Trezeguet transferi yüzde 90 bitti

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta geride kalırken, Kasımpaşa yeni sezonun kadro yapılanmasına başladı. Sportif Direktörü Nursal Bilgin, lacivert-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen in bonservisinin alınmasıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Bilgin, Mısırlı futbolcu ile alakalı kulübü Anderlecht ile görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, "Transfer üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Yüzde 90 oranında bitti" şeklinde konuştu.

"YÜKSEK MİKTARLAR OLMAYACAK"

Nursal Bilgin, fiyat konusu hakkında net bilgi vermekten kaçınarak, "Kasımpaşa'nın makul standartları içerisinde olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi çok yüksek tutarlar olmayacak. Bizim kendi standartlarımızda, başkanımızın tasarrufunda gerçekleşecek bir transfer" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA KASIMPAŞA HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
"Trezeguet transferi yüzde 90 bitti"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN