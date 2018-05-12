Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 1 altın 2 gümüş madalya

45 ülkeden 363 sporcunun mücadele ettiği Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası'na Türkiye, 9 erkek ve 13 bayan olmak üzere toplam 22 sporcu ile katılım gösteriyor. Şampiyonanın üçüncü gününde

Kadınlar 62 kiloda İrem Yaman finalde İspanyol Marta Calvo'yu yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu. Erkekler 74 kg Muhammed Emin Yıldız Hırvat Toni Kanaet'e, bayanlar 67 kiloda Nur Tatar Askari ise İngiliz Lauren Williams'a finalde yenilerek gümüş madalyadanın sahibi oldular.

Erkekler 80 kiloda tatemiye çıkan Yunus Sarı çeyrek finalde Rus Maksim Khramtcov'a yenilerek şampiyonaya veda etti.

Avrupa Şampiyonasının dördüncü ve son gününde yarın, erkekler 87 kiloda Ömer Fırat Çelik ve Muhammed Talha Sarı, +87 kiloda Ensar Uğuz ile kadınlar 73 kiloda Nafia Kuş ve Ayşe Asma ile +73 kiloda Sude Bulut madalya mücadelesi verecek.