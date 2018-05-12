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Bafetimbi Gomis, suskunluğunu 3 hafta sonra bozdu

'in 33. haftasında Evkur 'u 2-0 mağlup eden 'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, 12. dakikada attığı golle gol orucunu 2 maçlık aranın ardından bozdu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 21:15 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 21:17
Bafetimbi Gomis, suskunluğunu 3 hafta sonra bozdu

'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, maçında attığı golle gol suskunluğunu 3 hafta sonra bozdu.

'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Müsabakanın 12. dakikasında sarı-kırmızılıların yıldız ismi Bafetimbi Gomis, sahneye çıktı. Rodrigues'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gomis, topu ağlara gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu, bu golle birlikte gol suskunluğunu da bozdu. Fransız oyuncu, en son 30. haftada deplasmandaki Aytemiz Alanyaspor maçında fileleri havalandırmıştı.

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Bafetimbi Gomis, suskunluğunu 3 hafta sonra bozdu
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