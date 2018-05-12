Bursaspor'da başkan adayları listelerini verdi

Bursaspor'un 19 - 26 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Genel Kurulu öncesinde 4 başkan adayı listelerini, Özlüce Tesisleri'nde Divan Başkanlık Kurulu'na sundu. Mevcut Başkan Ali Ay, yeniden başkanlığa aday olurken, listesini son teslim eden isim oldu. Ali Ay'ın dışında başkanlık için aday olan Ahmet Bozdemir, Lemi Keskin ve Hüseyin Akdemir de listelerini teslim etti.

ALİ AY: HER ŞEY BURSASPOR İÇİN

Divan Başkanlık Kurulu'na aday listesini son olarak sunan isim ise Bursaspor Başkanı Ali Ay oldu. Yeni dönem için adaylığını koyan Başkan Ay, listesini İdris Sevinç'e sunarken kongredeki renk pusulası ise turuncu olarak belirlendi. Başkan yaptığı açıklamada Ay, "Seçim havasına girdik. Biz de devam etme kararı aldık. Bende başkan adayıyım, diğer adayları da tebrik ediyorum. Böyle bir ortamda böyle bir yükte onlar da başkan adayı oldular. Çünkü hakikaten bunlar yürek ister, kendilerini tebrik ediyorum. Güzel bir liste yaptığımıza inanıyorum. Genelde genç arkadaşları seçtim. Projelere daha çok ağırlık verecek arkadaşları seçtim. İnşallah kazanır, Bursaspor'a faydalı olmaya çalışırız. Her şey Bursaspor için" dedi.

Adaylığında en büyük etkenin camiaya ve taraftara verdiği söz olduğunun altını çizen Başkan Ay, "Başlatacağımız projeler var. Onları tamamlayıp borcu aşağıya çekerek Bursaspor'u bir kere bankalardan kurtarmak. Kararsızlıktan değildi, kafamda vardı zaten, başkan olan bir insan doğal olarak adaydır. Son günü onun için bekledim. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ali Ay'ın listesi şu isimlerden oluştu;

Asil: Onur Özselek, Ebubekir Keskin, Adem Sakarya, Cem Öztürk, Sezer Sezgin, Görkem Akbaş, Erkan Aydemir, Ömer Faruk Şahin, Enver Kumova, Nihat Arı, Yusuf Berat Rızvanoğlu, Osman Dinsever.

Yedek: Mehmet Ziya Özkan, Tevfik Yılmaz, Zeki Öztürk, Mustafa Ermiş, Ömer Hasan Parlakay, Hayrettin Gülgüler.

LEMİ KESKİN: TECRÜBELERİMİZ VAR

İlk olarak listesini Divan Başkanlık Kurulu'na sunan aday Lemi Keskin oldu. Sabah saatlerinde Özlüce'ye gelen Keskin, listesini Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç'e teslim etti. Lemi Keskin'in kongredeki renk pusulası sarı oldu. Keskin burada yaptığı açıklamada "Yoğun tempoda çalışıyoruz, müthiş bir kaynak bulduk. Tecrübelerimiz de var. Ali beyden çok daha iyi biliyorum bu işi" dedi.

Lemi Keskin'in listesi şu isimlerden oluştu;

Asil: Saffet Akarsu, Ali Cakalıoğlu, Dr. Emel İrgil, Dr. Murat Kaya, Hüseyin Başaran, Ertuğrul Yavuz, Ş.Murat Manas, Aybar Uluca, Ceyhun Özüm, Dr. Murat Çalıkapan, Ulaş Uslu, Turgut Özkan.

Yedek: Aydın Çoközler, Şevket Kaydı, Zeki Saygılı, Mustafa Turan, Ercan Korucuoğlu, Bilal Şengüloğlu.

Öte yandan Sedat Kaya, Başkan Adayı Lemi Keskin'in Divan Kurulu'na teslim etmiş olduğu listede bulunmasının kendine danışılmadığını belirterek divan kuruluna itiraz dilekçesini sundu.

Ayrıca bir itiraz da Aybar Uluca'dan geldi. Uluca bilgisi ve isteği dahilinde olmadığını belirterek Lemi Keskin'in asil yönetim kurulu listesinden çıkartılması yönünde talepte bulundu.

AHMET BOZDEMİR: AMACIMIZ BÜTÜNLÜĞÜ YENİDEN SAĞLAMAK

Divan Başkanlık Kurulu'na aday listesini sunan ikinci isim Ahmet Bozdemir oldu. Listesini İdris Sevinç'e teslim eden Bozdemir'in kongredeki renk pusulası ise gri olarak belirlendi. Bozdemir yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber en zor günümüzde elimizi taşın altına koyarak Bursaspor camiasını tekrar eski başarılarını sağlamak için güç birliği içerisinde olduk. Tek derdimiz, amacımız Bursaspor'un yaşadığı şampiyonluktaki bütünlüğü yeniden sağlamak" dedi.

Ahmet Bozdemir'in listesi şu isimlerden oluştu;

Asil: Mustafa Şayık, Serhat Yıldırır, Muharrem Mustafa Yağar, Murat Yakıcı, Yasin Tomurcuk, Çağlar Yonca, Ersoy Horoz, Burak Yağız, Burhan Ilgın, Fatih Koştu, Erkan Kamat, Bülent Mumcu.

Yedek: Emre Erkoç, Ferat Orhan, Müjdat Gürsoy, Hüseyin Kara, Banu Bozdemir, Fatih Kaynakçı.

HÜSEYİN AKDEMİR: "BURSASPOR'U LAYIK OLDUĞU YERE GETİREBİLMEK İÇİN BAŞVURUMUZU VERDİK"

Divan Başkanlık Kurulu'na aday listesini sunan üçüncü isim Hüseyin Akdemir oldu. Listesini İdris Sevinç'e teslim eden Bozdemir'in kongredeki renk pusulası da lacivert olarak belirlendi. Akdemir yaptığı açıklamada, "Gerek sportif, gerekse finansal alanda Bursaspor'u layık olduğu yere getirebilmek için adaylık başvurumuzu Divan Başkanlık Kurulu'na verdik. Kongre süreci Bursasporumuz için hayırlı olur inşallah" diye konuştu.

Hüseyin Akdemir'in listesi şu isimlerden oluştu;

Asil: İlhan Uslu, Hasan Erdem, Abdülgani Arda, İsa Altıkardeş, İslam Muröz, Ahmet Elsikap, Ertuğrul Yıldız, Erkan Öncel, Ramazan Çetinkaya, Habil Bayramoğlu, Mesut Günal, Şenol Tosun.

Yedek: Bayram Karadeniz, Şaban Serbest, Erdoğan Kurtuluş, Turgay İlgün, Musa Çalışkan, Coşkun Yavuz.

YALÇIN CAMBAZ DA LİSTESİNİ VERDİ

Ayrıca Bursaspor'daki Genel Kurul öncesinde Denetim Kurulu Bağımsız Adayı Av. Yalçın Cambaz da listesini Divan Başkanlık Kurulu'na sundu. Cambaz'ın listesinde asil isimler Tayfur Serdar Güllülü, Av.Ahmet Coşkun'dan, yedek isimler ise Uğur Özer, Recep Güller ve Seyhan Akarsu'dan oluştu.