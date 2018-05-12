CANLI | Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Geride kalan 32 puanda topladığı 69 puanla ligin ilk basamağında bulunan sarı kırmızılılar haftayı kayıpsız geçerek takipçileriyle arasındaki puan farkını koruma amacında. 40 puanla ligde 10. sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor ise ligi ilk 10'da tamamlama hedefi doğrultusunda İstanbul'dan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

GALATASARAY 2 - 0 EVKUR YENİ MALATYASPOR (İLK YARI OYNANIYOR)

1' Belhanda

12' Bafetimbi Gomis

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Martin Linnes, Jason Denayer, Maicon, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Fernando, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Bafetimbi Gomis

Evkur Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Sadık Çiftpınar, Aly Cissokho, Issam Chebake, Arturo Mina, Azubuike Okechukwu, Aytaç Kara, Sadio Diallo, Khalid Boutaib, Eren Tozlu, Adem Büyük

GALATASARAY'DA CEZALI VE KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Galatasaray'da, geçtiğimiz hafta oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında bu sezonki 4. sarı kartını gören Faslı oyuncu Sofiane Feghouli, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan Serdar Aziz, Maicon, Sinan Gümüş ve Ryan Donk kart görmeleri halinde ligin son haftasında oynanacak Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

YENİ MALATYASPOR'DA EKSİK YOK

Erol Bulut yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor'da herhangi bir sakat veya cezalı bulunmuyor. Bununla birlikte Emanuel Dening, Adem Büyük ve Eren Tozlu kart görmeleri halinde ligin 34. haftasında oynanacak Kayserispor karşısında forma giyemeyecekler.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA



Saat: 19.00

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Bülent Yıldırım - İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz

Yayın: beIN Sports 1