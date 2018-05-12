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: Kalıp kalmamam yönetime bağlı

Evkur Teknik Direkörü , 'in 33. haftasında 'a deplasmanda 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bulut takımdaki geleceğiyle ilgili olarak da konuştu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 22:58 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 23:19
Erol Bulut: Kalıp kalmamam yönetime bağlı

'in 33. haftasında 'a deplasmanda 2-0 yenilen Evkur 'un teknik direktörü , istedikleri gibi maça başlayamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erol Bulut, henüz 30. saniyede yedikleri gole dikkati çekerek, "Bugün maça daha iyi başlamak isterdik. Maalesef maça iyi başlayamadık. İlk saniyelerde yediğimiz gol bizi etkiledi." dedi.

Tüm sezon boyunca bireysel hatalardan dolayı çok sıkıntı yaşadıklarını aktaran Bulut, "Bu maçta da iki bireysel hatadan iki gol yedik. İkinci yarı oyuncu değişiklikleri yaparak, hücum anlamında etkili olmak istedik. Rakibe baskı da kurdurmadık ve Galatasaray ilk yarıdaki gibi üzerimize gelemedi. Issam Chebake'nin kendi oyuncumuz Sadık Çiftpınar tarafından sakatlanması sonrası ise sahada 10 kişi kaldık. Bu da zorlanmamıza neden oldu." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon takımın başında kalıp kalmayacağı yönündeki soru üzerine de genç teknik adam, "Yönetimle oturup konuşacağımız bazı detaylar var. Evkur Yeni Malatyaspor'u bir yerlere getirmek istiyorsak, bazı değişiklikler gerekiyor. Olduğumuz yerde sayarsak, başkaları gelir ve bizi geçer. Tesis ve transfer anlamında ihtiyaçlar var. Ben Evkur Yeni Malatyaspor'da mutluyum. Burada kalıp kalmamam yönetime bağlı ve geleceğe yönelik yatırımlar kararımda etkili olacak." yanıtını verdi.

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Erol Bulut: Kalıp kalmamam yönetime bağlı
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