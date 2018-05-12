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’a şampiyonluk için 1 puan yetiyor

'in 33. haftasında Evkur 'u 2-0 mağlup eden , önümüzdeki hafta oynanacak Göztepe karşılaşmasında 1 puan alması halinde 2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 21:12 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 21:13
Galatasaray’a şampiyonluk için 1 puan yetiyor

, maçından galip ayrılması ile birlikte ligin son haftasında deplasmandaki Göztepe maçından en az 1 puan alması durumunda şampiyon olacak.

'in 33. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 72'ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, ligin son haftasında deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek. Aslan, bu maçtan en az 1 puan alması durumunda rakiplerine bakmaksızın 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak.

İşte 2018-2019 sezonu formaları...
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Galatasaray’a şampiyonluk için 1 puan yetiyor
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