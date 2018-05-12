Galatasaray’a şampiyonluk için 1 puan yetiyor

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçından galip ayrılması ile birlikte ligin son haftasında deplasmandaki Göztepe maçından en az 1 puan alması durumunda şampiyon olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 72'ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, ligin son haftasında deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek. Aslan, bu maçtan en az 1 puan alması durumunda rakiplerine bakmaksızın 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak.