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'da yeni başkanı yazı-tura belirlendi

'da bu yıl üçüncü kez yapılan olağanüstü genel kurulda adayların oy oranı eşit çıkınca, yeni başkan yazı tura yapılarak belirlendi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 18:55 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 18:57
Gaziantepspor'da yeni başkanı yazı-tura belirlendi
3. Olağan Genel Kurulu 9 Mayıs'da yapılması kararı alınmış, çoğunluk sağlanamayınca bugün yapılması kararı alınmıştı. Tesisleri'nde yapılan kongre saat 15.30 sıralarında başladı. Kongrede seçimde aday olan Mehmet Kızıl ve başkanlığa aday oldu. Toplam 104 kişinin katıldığı kongrede her iki aday da 52 oy alınca başkan seçilemedi. Tüzükte bu tür durumlar için belirgin bir madde olmadığı için divan kurulu kararıyla yazı-tura yapıldıktan sonra yeni başkan Hasan Şahin oldu.
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Gaziantepspor'da yeni başkanı yazı-tura belirlendi
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