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- (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde 'ni konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 12.5.2018 16:10 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 16:16
Kasımpaşa - Gençlerbirliği (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'de sona yaklaşırken 43 puanla 9. sırada bulunan , 30 puanla 17. sırada bulunan 'ni konuk ediyor. Bu maçın sonucuna göre, ligde Karabükspor'dan sonra küme düşen ikinci takım belli olabilir. Konuk ekip Gençlerbirliği maçı kazanamaması halinde seneye Süper Lig'de yer alamayacak.

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İşte takımların ilk 11'leri

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Mensah, İlhan Depe, Ahmed Ildiz, Trezeguet, Diagne

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Politevich, Uğur, Milinkovic, Zeki, Murat, Aydın, Sessegnon, Skuletic

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Kasımpaşa - Gençlerbirliği (Canlı)
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