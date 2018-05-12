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Teknik Direktörü , PSG forması giyen Brezilyalı yıldız futbolcu 'ın ine yeşil ışık yaktı.

Giriş Tarihi: 12.5.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 12:10
Neymar Real Madrid'e...

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, kulübün gündeminde yer alan Neymar hakkındaki soruları yanıtladı. Zidane, "Ronaldo ile Neymar birlikte oynayabilir mi?" biçimindeki soruya, olumlu yanıt verdi.

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İyi oyuncuların birlikte uyumlu bir şekilde oynayabileceğini belirten Zidane, kendi kariyerinden örnek verdi. Fransız teknik adam, "Bir keresinde Djorkaeff ve benim birlikte oynayamayacağımızı söylediler. Ama biz o şekilde Dünya Kupası'nı kaldırdık." diye konuştu.

Zidane sözlerini, "Yani iyi oyuncular her zaman sahada birlikte oynayabilir. Saha içinde iyi oyuncular arasında bir kimya vardır." diyerek noktaladı.

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