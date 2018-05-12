Neymar Real Madrid'e...

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, kulübün transfer gündeminde yer alan Neymar hakkındaki soruları yanıtladı. Zidane, "Ronaldo ile Neymar birlikte oynayabilir mi?" biçimindeki soruya, olumlu yanıt verdi.

İyi oyuncuların birlikte uyumlu bir şekilde oynayabileceğini belirten Zidane, kendi kariyerinden örnek verdi. Fransız teknik adam, "Bir keresinde Djorkaeff ve benim birlikte oynayamayacağımızı söylediler. Ama biz o şekilde Dünya Kupası'nı kaldırdık." diye konuştu.

Zidane sözlerini, "Yani iyi oyuncular her zaman sahada birlikte oynayabilir. Saha içinde iyi oyuncular arasında bir kimya vardır." diyerek noktaladı.